Karla Panini se fuegaría con las hijas de Karla Luna (VIDEO). Recordemos que la “Comadre Güera” robó el marido a la “Comadre Morena” y desde entonces el escándalo…

La polémica que rodea el caso de Karla Panini y Américo Garza parece no tener fin, esto luego de las recientes declaraciones del empresario Felipe Silva quien reveló que la pareja planea fugarse del país junto con las hijas de Karla Luna.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos “Chisme No Like”, el responsable de llevarles hace un tiempo algunas giras a “Las Lavanderas” hizo un llamado a las autoridades mexicanas, pues Américo le confesó que podrían desaparecer acabada la contingencia sanitaria.

“Hay un llamado para las autoridades y para la familia de Karla Luna porque Américo me hizo entrever en la llamada que podrían irse del país, irse a Estados Unidos y no saber más de chismes”.

“Américo me lo dijo: ‘si tú quieres seguir hablando, habla, pasa esta pandemia y nos vamos a Estados Unidos un par de años sabáticos, al final de cuentas tengo para vivir el resto de mi vida, así que tú síguete haciendo famoso’. Pero no quiero hacerme famoso, quiero que las niñas tengan a ambas familias, a parte el daño no se lo hacen a los abuelos, no se lo hace Américo, Karla Panini, el daño es para dos niñas menores de edad”, explicó el empresario regiomontano.