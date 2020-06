¡Karla Panini quería dólares a cambio de su entrevista!, pero no se le hizo…

Karla Panini quería dólares a cambio de su entrevista. La versión -que deja ver la ansiedad por el dinero de parte de Panini-, corrió como pólvora este miércoles…

Mientras que Ventaneando menospreciaba el trabajo realizado por Gustavo Adolfo Infante en “De primera mano”, la versión sobre que la ex comediante buscó cobrar su entrevista en dólares cobra fuerza.

Y es que resulta y resalta que la ex Lavandera quería dólares e intentó venderle una entrevista a un medio estadounidense; Univisión, para ser concretos. Sin embargo, la rechazaron al igual que lo hizo Pati Chapoy.

Al menos sí lo dio a conocer Angélica Palacios durante su programa “Multimedia 7” que trasmite a través de YouTube, donde reveló a cuál televisora se acercaron Américo Garza y Panini para ofrecerles a exclusiva.

“Ellos dijeron ‘Desde Monterrey para el mundo’. Se les apestó a Américo y a Panini porque se sintieron la pareja de villanos que todos los medios quieren entrevistar. (Fueron a) Univisión, la empresa donde originalmente ellos querían cobrar por esa entrevista. Con un tabulador como si fueran las estrellas”.

“Univisión les dijo ‘¿Saben qué? No nos interesa, no tenemos dinero para pagar’. No llegaron a un acuerdo. La Panini le puso muchos ceros y quería dólares por la entrevista”, aseguró la también ex conductora de Venga la Alegría.