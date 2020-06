Karla Panini pide a Américo Garza solucione situación de hijas de Karla Luna

Karla Panini le pide a Américo Garza que solucione situación de sus hijas. Luego de que la familia de Karla Luna los señalaron de impedir que las niñas convivan con ellos…

Las revelaciones continúan luego de toda una revolución en redes sociales en torno a Karla Panini y Américo Garza, quienes por primera vez han dado a conocer su versión.

En esta ocasión Panini confesó en una segunda parte de la entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa “De Primera Mano” que pese a lo que se dice, ella misma le ha insistido en reiteradas ocasiones a Garza que solucione los problemas con la familia de su ex pareja, los cuales están relacionados con las hijas de la conductora fallecida.

“En innumerables ocasiones si alguien le ha dicho a mi esposo que arregle esa situación he sido yo, él tiene sus razones, es un tema que no me corresponde a mí, no lo he mal aconsejado, que se han suscitado malas conductas o faltas de criterios es otra cosa, yo no me puedo meter en una situación legal de las niñas. Mi esposo y yo tenemos un acuerdo de que él resuelve los asuntos de sus hijas y yo resuelvo los asuntos de mi hijo, tenemos una niña en común ahí si nos metemos los dos”, reveló.