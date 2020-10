Karla Panini imita video viral de las niñas del pastel

Karla Panini imita video viral de las niñas de pastel.

A través de la cuenta “Malinfluencer”, Karla Panini publicó su versión del video de “las niñas del pastel”. Dicho material fue grabado en una fiesta de cumpleaños de una pequeña en Brasil. En el video original, hay una pelea entre la niña y su hermana, quien apagó la velita de su pastel a propósito.

Sorprendió la reacción de la cumpleañera al jalar el pelo de su hermana y, sobre todo, la cara de satisfacción de esta última por lo que había hecho. En redes sociales ya abundan memes sobre el asunto, sobre todo después de descubrirse que las pequeñas son hermanas.

La ex “Lavandera” y su amigo Jair Villarreal interpretaron a las hermanas. Él estaba disfrazado y maquillado, mientras que Karla portó una blusa de estampado a rayas. En el clip imitaron no sólo el momento en que la niña apaga la vela, sino la furiosa reacción de la hermana. Además, al igual que en el video original, Panini se mostró orgullosa y satisfecha tras apagar la vela y en algunos comentarios en redes sociales destacaron que no le había costado nada de trabajo ser la “villana” o la “malvada” de la historia.

Y es que sobre Panini aún pesa el escándalo de “Las Lavanderas” y el hecho de haberse casado con el ex esposo de su amiga y compañera de trabajo, Karla Luna. De hecho este año Panini y Américo Garza, su esposo, enfrentaron una fuerte acometida de acusaciones e historias a su alrededor.

