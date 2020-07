Karla Luna tendrá homenaje virtual, anunciaron. Su hermana habló sobre un homenaje que prepara para el tercer aniversario luctuoso de ‘La Lavandera’…

Así es, Erika, hermana de Karla Luna, realizó una transmisión en vivo en la que compartió detalles sobre el homenaje que prepara por el tercer aniversario luctuoso de la Lavandera.

La mujer aprovechó la oportunidad para recordar los últimos momentos que vivió junto a su hermana Karla Luna y lo que le dijo unos días antes de su deceso.

“Que siempre junto con (me hizo la señal de un corazón) y en el corazón estaban mis padres y sus hijos. Sus últimas palabras fueron que estuviera la unión en mi corazón por siempre y para siempre, o sea que no me separara de sus hijos y de mis padres”, aseguró.

Además, confirmó la reunión de sus sobrinos con sus hermanos menores, quienes están en custodia de su papá Américo Garza.

¡Karla Luna tendrá homenaje virtual!, Así lo anunciaron…

A través de Instagram, aseguró que, con motivo al tercer aniversario de luctuoso de su hermana, se quiere preparar un evento virtual que se podría llevar a cabo en septiembre.

“Recuerdo del primer homenaje que le organicé a mi hermana Karla Luna. Esto no hubiera sido posible sin su ayuda (Dios, Karla, amigos, fans, familiares) simplemente gracias. Ojalá y este año volvamos a vernos al menos de manera virtual”, mencionó.

