Karla Luna estaba comprometida. Parece que el problema entre las “Lavanderas” no terminará pronto, pues luego de que se sacaran varios secretos detrás de los polémicos Américo Garza y Karla Panini, ahora salió a luz que la fallecida Luna ya había superado la traición y tenía un prometido. Te contamos todos los detalles.

Según la revista TvNotas existe un video en que se muestra a Luna comprometerse con un empresario argentino, esto ocurrió en el año 2014. La información que maneja la revista de circulación nacional asegura que la historia de la lavandera aún tiene muchas cosas que revelar.

Las fuentes que tienen las pruebas aseguran que Luna ya no tenía tantos problemas con Panini, como ahora se ha señalado tan constantemente, e incluso que su ex amiga no le quedó a deber nada. Esto sería muy diferente a lo que la familia de Luna está contando.

¿Quién era el prometido de Karla Luna?

Según la revista, cuando Luna pasó por la terrible traición hizo lo posible para recuperarse y cuando lo logró tuvo otras relaciones sentimentales. Una de ellas llegó a hacerse más formal y hasta se comprometieron.

Su prometido sería un empresario argentino llamado Sergio, él le había ofrecido una vida amorosa mucho más sana y muy diferente a la relación tóxica que llevaba con el padre de sus hijas. Hasta el momento la familia de Luna no había tocado nada acerca del tema e incluso el supuesto empresario no había estado en el ojo público por lo que no se sabe qué tan cierto puede ser esto. Así es como revelaron que Karla Luna estaba comprometida con un empresario argentino.

Con información de Show News.