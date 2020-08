Karina recibe amenazas de muerte debido a señalamientos contra Bad Bunny. Y todo por criticar que el puertorriqueño haya sido designado como el “Mejor Compositor del Año”…

La cantante Karina reveló que fue amenazada de muerte por expresar su desacuerdo con la designación de Bad Bunny como el mejor compositor del año por la Sociedad de Comositores, Autores y Editores (Ascap).

La intérprete venezolana expresó en su momento lo siguiente:

“Tú no vas a poner en la misma bolsa a Armando Manzanero y a Bad Bunny. No creo que eso pueda considerarse una composición, esa vulgaridad no me interesa, no creo que se pueda considerar composición. No hace falta esa vulgaridad, es vergonzoso, es deplorable y una degradación para las mujeres, y también un hombre que hable así es degradación”.