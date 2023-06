Karely Ruiz explotó contra Yeri Mua tras enterarse que, recientemente, la influencer veracruzana ha hablado mal de ella.

La modelo de OnlyFans reveló que una persona de confianza le contó que la ‘Bratz jarocha’ decía cosas feas de ella y criticaba su cuerpo.

La regiomontana mencionó que Yeri Mua le dijo ‘fea y deforme’, lo cual la sorprendió bastante, pues consideraba que llevaban una buena relación.

Karely Ruiz explota contra Yeri Mua por decirle ‘fea y deforme’

Por ello, Karely Ruiz le mandó una advertencia a la también influencer y la invitó a decirle a la cara todo lo mal que ha hablado.

Yeri empezó a decir que yo estaba bien fea, que mi cuerpo estaba deforme. Para empezar, si hablamos de feas, digo, no es como que ella sea la más hermosa del mundo. Por qué no decírmelo en la cara, a mí me gusta que las cosas me las digan en la cara, ella sabe dónde vivo”, expresó Karely en un video en vivo.

Por si fuera poco, Ruiz apuntó a que Yeri es el problema de todo, pues aseguró que se encuentra sola, porque de alguna manera u otra sus ‘amigos’ terminan por dejarla sola, enfatizando en que la influencer es una persona aburrida y que sólo vive para estafar a la gente.

Por último, Karely recordó la polémica que vive Yeri por su relación con Naim Darrechi.

Para empezar, no necesito de un hombre para ser feliz. Ahorita está embarazada y obviamente ahí no me meto, pero antes por qué no decírmelo, a qué tienes miedo”, finalizó.

Con información de agencias.

