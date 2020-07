Kanye West sigue dando problemas a la familia Kardashian. Este fin de semana el rapero tuvo varios contratiempos, no solo tuvo que atrasar el lanzamiento de su nuevo álbum, también estuvo internado en un centro especializado en salud mental. Sin embargo parece que esto no se arreglará pronto.

Según TMZ el esposo de Kim Kardashian solo estuvo por 10 minutos en el centro de rehabilitación, pues no quiere ser ingresado y a pesar de las repetidas visitas de ambulancias al rancho que tienen ambos en Wyoming, no han logrado trasladarlo con éxito.

Y es que parecen que los ataques de ansiedad de West han sido más fuerte de lo que se pensaba, pues no solo ha arremetido (y luego disculpado) contra su esposa, también ha involucrado a Kris Jenner, la matriarca del famoso clan.

Los problemas de Kanye West

Ahora Kim ha pedido parar las grabaciones de Keeping up with the Kardashians pues no quiere que la enfermedad de su marido se documente y sea objeto de drama, críticas y exposición mediática.

Lo cierto es que el rapero de 43 años tendrá que hacer un esfuerzo mayor si quiere que su matrimonio se salve, pues según advierte el medio People, Kim quedó devastada por la solicitud de divorcio que hizo Kanye en Twitter. Por otro lado West se siente terrible, pues ya está consciente de lo que pasó hace unos días; todavía ama a Kim y no quiere perder a sus hijas por lo que tendrá que usar su arrepentimiento para hacer algo por su salud.

Así Kanye West sigue dando problemas a la familia Kardashian.

Con información de People en Español.