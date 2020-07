Kanye West pide perdón a Kim Kardashian por hablar sobre intento de aborto. El rapero utilizó Twitter para disculparse con su esposa por revelar un asunto privado…

El primer discurso de Kanye West de su campaña presidencial, ofrecido en Carolina del Sur, desató todo tipo de comentarios al revelar entre otras cosas que tanto él como su esposa Kim Kardashian consideraron el aborto en 2012 cuando estaba embarazada de North West.

Sin embargo, al parecer dicha revelación no fue del agrado de la socialité, pues por medio de su cuenta de Twitter, el rapero estadounidense le ofreció una disculpa a su pareja por hacer público “algo que era un asunto privado”.

Cabe recordar que fue durante un mitin cuando el empresario confesó que su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y que él pensó en hacer lo mismo cuando su pareja esperaba a su primer bebé, quien afirmó que nació gracias a un mensaje de Dios.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020