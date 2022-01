Kanye West hace sesión de fotos candentes con su nueva novia Julia Fox

La revista estadounidense Interview sorprendió a sus suscriptores con una sesión de fotos de Kanye West y su nueva novia Julia Fox, en escenas más que calientes, todas grabadas por el fotógrafo Kevin Leyva y dirigidas por el propio rapero.

En la publicación, la actriz de 31 años contó cómo conoció al exmarido de Kim Kardashian, y afirmó que la química con el cantante fue ‘inmediata’.

“Conocí a Ye en Miami en la víspera de Año Nuevo y fue una conexión instantánea. Su energía es muy divertida. Él nos hizo reír, bailar y sonreír a mis amigos y a mí toda la noche. Volvímos a Nueva York para ver Slave Play [en Broadway]. Sí, el vuelo aterrizó a las seis y la obra era a las siete y él estuvo allí A TIEMPO. Me impresionó. Después de la obra, decidimos cenar en Carbone, que es uno de mis restaurantes favoritos. Obviamente, “, dijo Julia.

Continuó relatando en detalle el encuentro con el cantante:

“¡En el restaurante, Ye dirigió una sesión de fotos completa conmigo mientras la gente estaba cenando! A todo el restaurante les encantó y nos animó mientras estaba sucediendo. Después de la cena, Ye me dio una sorpresa. Quiero decir … todavía estoy en estado de shock. Tenía toda una suite de hotel llena de ropa. Era el sueño de toda chica hecho realidad. Me sentí como si estuviera en un verdadero momento de Cenicienta. No sé cómo lo hizo, o cómo lo logró todo a tiempo . Pero lo hizo. Estaba tan sorprendida… ¿Quién hace cosas así en una segunda cita? Todo con nosotros ha sido muy orgánico”, señaló la chica afortunada.

La actriz comentó que no sabe dónde les llevará esta relación, pero ‘ama cada momento’ con Ye.

“No sé hacia dónde se dirigen las cosas, pero si eso es un indicio del futuro, me encanta el viaje”, puntualizó.