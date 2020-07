Kanye West dejó “devastada” a Kim Kardashian. El rapero y esposo de la empresaria y socialité Kim Kardashian está en el ojo del huracán luego de que en su discurso de campaña presidencial confesara que Kim quería abortar a North West, su primogénita. Ahora en Twitter se habla del arranque que sufrió y se duda sobre su estabilidad mental.

El rapero aseguró en su discurso que estaba a favor de legalizar el aborto, sin embargo dijo que se necesita “motivar” a las mujeres a no abortar a su hijo con “algo así como un millón de dólares”, además puso el ejemplo de su esposa y al parece no dejó nada contentas a las integrantes del clan Kardashian-Jenner. Fuentes cercanas a la familia aseguran que Kim está devastada por lo que hizo su marido y piensa que no está tomando su medicación.

Por ello fue que Kanye compartió unos tuits que fueron tomados como parte de sus episodios de bipolaridad, en los cuales acusaba a Kim de querer encerrarlo como en la película “Get Out” (film en donde un grupo de personas blancas secuestran a personas de color) o como “Nelson Mandela”.

La enfermedad de Kanye West

Esta no es la primera vez que Kanye causa movimiento en Twitter por sus polémicas declaraciones, hace unos años aseguró que los 400 años de esclavitud que sufrieron las personas de raza negra en Estados Unidos “habían sido una elección”, cosa que no causó mucha gracia en las personas.

Lo cierto es que Kanye lucha desde hace años con su trastorno de bipolaridad, el cual lo ha llevado a alejarse de las redes y a suspender algunos conciertos. Muchos creen que este nuevo arranque se trata de uno de sus episodios.

Así Kanye West dejó “devastada” a Kim Kardashian y ahora está enloqueciendo Twitter.

