Kalimba rompe el silencio sobre “noviazgo” con Paola Rojas

Tras varios dimes y dietes que surgieron en redes sociales en los que se aseguró que Kalimba y la presentadora Paola Rojas mantienen “una relación”, el cantante decidió salir a desmentir los rumores. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

La idea de una posible relación entre los famosos surgió luego de que Paola compartiera a través de su cuenta de Instagram un video en el que ambos se abrazan de forma muy cariñosa y él la llena de elogios:

“Tienen que saber que a esta mujer la adoro, la admiro, la quiero en todas las áreas, y hoy que escuché más partes de su corazón, la admiro mucho más, mucho, mucho más”, se escucha decir a Kalimba.

Los elogios y muestras de cariño entre Rojas y Kalimba llamaron la atención de miles de internautas, insinuando que se trataba de algo más que “una amistad”.

Te puede interesar:

Esto dijo Paola Rojas sobre la hija no reconocida de “Zague”

Paola Rojas narra su terrible experiencia tras contraer la variante británica de Covid-19

Kalimba desmiente rumores de noviazgo con Paola Rojas

Ahora, tras el revuelo que causó dicho video, Kalimba decidió salir a desmentir los rumores y aclarar que la comunicadora es solo su amiga, pues y él se encuentra con novia.

“Yo tengo novia, se llama Alejandra Carmona. La adoro, la quiero profundamente. Es una mujer que me trae bien, que me hace bien, que la quiero, que esto va muy en serio, que seguimos avanzando y creciendo juntos. No puedo decir si nos casaremos o no, peor les puedo decir que estoy muy feliz. Soy muy respetuoso a mi pareja”, dijo a las cámaras de “De Primera Mano”.

Asimismo, indicó que Paola Rojas “es una mujer espectacular: inteligente, fuerte, admirable, femenina, con postura. No tengo nada que decir, más que es una mujer que cualquier hombre estaría feliz de estar con Paola. En mi caso, también te puedo decir que sí estaría feliz, pero ahorita estoy muy contento”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen