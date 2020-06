Kalimba arremete contra quienes lo discriminan.El cantante ha sufrido algunos ataques por su color de piel, por lo que así se defiende.

Tras la muerte de George Floyd el último fin de semana de mayo del 2020 en Estados Unidos, luego de que un policía blanco lo asfixiara, se ha originado varias manifestaciones por el tema del racismo.

Uno de los famosos mexicanos que se ha pronunciado duramente contra el racismo y que lo ha vivido en carne propia es kalimba, quien ha recibido duras ofensas por su color de piel.

Durante una entrevista que concedió a Javier Poza, el cantante confesó algunos ataques que ha recibido por donde le han llegado a decir que es un esclavo, por lo que ha criticado las despectivas expresiones con las cuales lo han querido ofender:

“Es México, cuando la gente es racista conmigo es ignorancia absoluta. El 70 por ciento de la población es morena. Alguien me dice ‘negro’ en este país, es que no se ha volteado al espejo. El insulto más creativo contra mí fue ‘esclavo‘. Me llamó la atención y me mostró la ignorancia que vive este país […] yo digo: ‘Híjole, igual no te has dado cuenta de que eres prieto’”, dijo..