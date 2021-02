Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears

Luego de la polémica que ha seguido a Justin Timberlake tras el lanzamiento del documental de Britney Spears, el cantante decidió romper el silencio y disculparse.

En días pasados el cantante estadounidense ha sido el blanco de críticas por haberse “aprovechado de su ruptura con Britney Spears para impulsar su carrera”.

Estas afirmaciones surgieron tras del estreno del documental “Framing Britney Spears”, llenando el Instagram de Justin Timberlake pidiéndole que lo acepte y se disculpe por todo.

Tal parece que los bombardeos en redes han funcionado, pues hace unos minutos, el cantante compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje en donde se disculpa por sus acciones.

“He visto mensajes, tags, comentarios, y quejas a las que quiero responder. Estoy muy apenado por los momentos en mi vida en los que en lugar de ayudar, contribuí al problema. Aquellos en los que me beneficié y beneficié a otros en un sistema que alimenta la misoginia y el racismo”, comenzó.

Y es que en el documental, se muestra cómo el cantante avergonzó a Britney en entrevistas y en sus propios videos musicales. Asimismo, retomó la narrativa en la que Justin presumió de haber tenido sexo con Britney en múltiples ocasiones y la culpó de infidelidad.

Justin Timberlake y su disculpa hacia Britney Spears

“En especial, quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson. Lo hago porque las respeto y sé que fallé. También lo hago porque sé que esta es una situación de la que quiero aprender y crecer…”, continuó.

Asimismo, Timberlake recalcó que durante los incios de su carrera se vio beneficiado por los privilegios de ser un hombre “blanco” en la industria, y en lugar de utilizarlo para promover el cambio, hizo todo lo contrario.

“Por mi ignorancia, no tuve la oportunidad de reconocer que eso estaba pasando en mi vida, y no quiero beneficiarme de la derrota de los demás”, señaló.

El cantante concluyó indicó que si bien la disculpa no enmienda sus errores, es un paso en la dirección correcta para promover el cambio.

“No he sido perfecto a lo largo de mi carrera. Y sé que esta disculpa es solo un paso y no me absuelve de mi pasado, pero quiero hacerme responsable de mis equivocaciones y ser parte del cambio”, finalizó en el comunicado.

