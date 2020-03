Justin Bieber presume torso y muestra todos sus tatuajes (FOTOS)

Justin Bieber presume torso y muestra todos sus tatuajes. Parece que el chico malo además de retomar su vida y la música, también retoma el gimnasio…

Así es, el cantante canadiense ha estado muy activo en las redes sociales durante esta cuarentena, y al parecer Tik Tok se ha convertido en su aplicación favorita, la que ha aprendido a utilizar junto a su esposa Hailey.

De hecho, en Instagram el cantante posteó unas fotos en las que luce su torso desnudo, mostrando por completo todos los tatuajes que se ha realizado a lo largo de su vida adulta.

Como era de esperarse, las imágenes que enloquecieron a su fans y seguidores, quienes le otorgaron millones de “me gusta” y miles de comentarios en su mayoría subiditos de tono.

Como si no fuera suficiente, el canadiense también creó su propio reto llamado “Come Around Me Challenge” en Tik Tok, inspirado en uno de sus últimos lanzamientos, mismo que ha tenido un enorme éxito.

Sin duda a Justin le han fascinado muchos de los videos que los usuarios han subido, y eligió los que más le han gustado para compartirlos en Instagram.

Justin Bieber y su sexi torso

Todo esto se da luego de que Justin Bieber participa en la nueva y sensual campaña de ropa interior de la marca Calvin Klein, junto a otras celebridades como el colombiano, Maluma, quién también cuenta con un trabajado torso.

Cabe destacar que el cantante, al igual que muchos, se encuentra en cuarentena opcional debido a la pandemia de coronavirus que azota a gran parte del mundo desde principios de año.

