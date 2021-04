A casi una década de su divorcio, los cantantes Lucero y Manuel Mijares sorprendieron a sus fanáticos al revelar su reencuentro… en un concierto virtual. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de sus redes sociales, la ex pareja detalló que volverán a compartir escenario en el evento “Siempre Amigos”. Este consistirá en un concierto virtual que será transmitido por la plataforma de streaming eTicket Live.

“Llega la sorpresa de sorpresas!!! El 22 de mayo, #LuceroYMijares tendremos #SiempreAmigos. Va a estar imperdible, compartiremos música, alegría y amistad en este streaming tan especial. Quién se apunta? @MijaresOficial y yo los esperamos!“, escribió la intérprete de “Ya no” en su Instagram.

Por su parte, Manuel Mijares recalcó que durante su presentación junto a su ex esposa Lucero, gozarán de la música, historias y el cariño de sus seguidores.

Tras la inesperada noticia, los seguidores de ambos artistas no tardaron en compartir su emoción por volver a ver a la pareja interpretando sus más grandes éxitos.

“Mi corazón al mil, tanto esperamos por este MAGNÍFICO MOMENTO😍 ¿Saben lo que ustedes están causando ahora mismo en [email protected] verdad?”, escribió un usuario en la plataforma.

El divorcio de Manuel Mijares y Lucero

Lucero y Manuel Mijares anunciaron su divorcio en marzo del 2011, y desde entonces han dejado claro que su relación está llena de respeto y cariño por sus hijos.

En entrevista con Yordi Rosado, el cantante confesó que tras su separación, ambos siguieron viviendo en el mismo edificio y no supuso un problema.

“Siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño y de hecho cuando nos separamos le digo ‘¿oye Lucerito no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’ y me dice ‘no, no es que no importe, te lo imploro'”, dijo.

