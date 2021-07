Julión Álvarez destapa las causas de su distanciamiento con “El Canelo” y Christian Nodal

El cantante de regional mexicano Julión Álvarez es uno de los artistas más queridos por el público mexicano; y además de grandes éxitos, a lo largo de su carrera ha cosechado grandes amistades.

Sin embargo, en una reciente entrevista el cantante reveló que no todo es tan perfecto como parece y ha tenido que decir adiós a algunas amistades, específicamente las de Christian Nodal y Saúl “Canelo” Álvarez.

Las cámaras del programa “Suelta la Sopa” fueron donde el intérprete de “Terrenal” destapó los motivos que lo llevaron a alejarse de los famosos. Fue justo su cariño por ellos lo que lo orilló a no dejarse ver junto a ellos.

De acuerdo a Julión Álvarez, fue para evitarles problemas, ya que las autoridades de Estados Unidos lo pusieron bajo investigación por posibles vínculos con el crimen organizado.

“Yo tengo muchas relaciones con personajes muy públicos que desgraciadamente yo sé que puede afectarles. Sí perdimos, perdimos contacto, con ‘Canelo’ ya tiene rato“, detalló.

Para ello, decidió comunicarse y plantearles su situación, señalando que era mejor “romper contacto” y evitar que se volvieran blanco de especulaciones.

Te puede interesar:

Julión Álvarez es captado haciendo sus necesidades durante show

¿Qué pasaría si Julión Álvarez cancela sus conciertos?

“Cuando los señalamientos, yo personalmente mandé un mensaje a todos mis contactos y les dije: ‘Ahí nos vemos’“, confesó el oriundo de Chiapas.

En cuanto a su distanciamiento con Christian Nodal, Álvarez indicó que lo afectó de manera emocional, sino laboral, pues la colaboración entre ambos artistas era muy esperada por los fanáticos.

“Encantado si se pudiera, ¿por qué no? Yo sé completamente que no es posible, él está con una compañía que, la misma compañía no se lo permitiría“, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.