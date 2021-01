El actor Julio Camejo anunció a través de redes sociales el fallecimiento de su madre, la ex bailarina cubana, Gladys González a los 83 años de edad y a causa de un infarto.

El actor dio a conocer la noticia por medio de su cuenta oficial de Instagram, y minutos más tarde compartió un emotivo video con el siguiente mensaje:

“La última de las rumberas, Gladys González, “la mujer de Antonio” hoy está bailando junto a mi padre una vez más. Me quedo con todo lo grande que me dejaron. Y gratitud 🙏🏼 porque gracias a ustedes soy el hombre, el padre, el artista y la persona que soy”, escribió el cubano.

Fallece la madre de Julio Camejo, Gladys González.

Minutos más tarde, Camejo decidió compartir un poco más sobre su madre y despedirse de la ex bailarina brindándole unas palabras.

“No les voy a decir cómo murió, les voy a contar cómo vivió esta gran mujer… Prefiero abrir los ojos, y recordarla como lo grande que fue, por su enseñanza. Por que siempre me incitó a dar lo mejor de mí, a ser un buen padre. Pero sobre todas las cosas era la mujer que me decía, ‘antes de pensar en tu bien personal, piensa en el de los demás’, con eso me quedo”, relató el cantante.

Julio Camejo se despide de su madre, Gladys González

Durante el clip de casi 4 minutos, el actor se dio tiempo para contar una anécdota junto a ella, recalcando el apoyo y motivación que su madre siempre le brindo en momentos en los que dudaba de sí mismo.

Julio Camejo agradeció las muestras de cariño por parte de sus amigos y familiares, pero finalizó su discurso con una petición: que recordaran a su madre feliz.

Julio Camejo se despide de su madre, Gladys González, con emotivo mensaje

“A todos sus amigos, a todos sus alumnos, gracias por sus mensajes. Evidentemente hay un dolor, una pena. Pero si la quieren recordar, recuérdenla con un traguito de ron, recuérdenla bailando salsa o un danzón. Y recuérdenla con una sonrisa, porque ella era lo que quería, que la recordaran siempre sonriendo y así va a ser”, recalcó.

Al momento de su fallecimiento, Gladys González se desempeñaba como profesora en una reconocida escuela en la Ciudad de México.

