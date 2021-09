Julio Camejo fue víctima de robo en CDMX: “A mí sí me costó, yo si trabajé”

El actor Julio Camejo se suma a la lista de millones de mexicanos que han sido víctimas de la delincuencia, pues este fin de semana denunció públicamente el robo de autopartes que sufrió en Ciudad de México.

A través de su cuenta de Instagram, el cubano se mostró más que molesto en múltiples historias en las que explicó lo que ocurrió tras darse cuenta de que su auto fue desvalijado.

“¿De quién es la culpa? Me robaron en la CdMx, delegación Álvaro Obregón, colonia Lomas del pueblo de Tetelpan, calle Real de Minas, código postal 01790. Entonces, ¿de quién es la culpa?”, se escucha decir al famoso en la primera grabación.

Durante su relato, Julio Camejo compartió con sus millones de seguidores algunas imágenes del estado en que su auto quedó tras el robo de distintas de sus partes.

Te puede interesar:

Julio Camejo se lanza contra quienes critican a México en Tokio 2020

Adamari López impacta al compartir su drástico cambio de figura

Julio Camejo explota contra la delincuencia

Visiblemente molesto, el actor de proyectos como “La Mexicana y el Güero” y “La Taxista” señaló que “Impotencia es tener que aceptar que te roben y agradecer que no te maten. O sea, me lo das a la buena o a la mala. Ojalá tú, que me robaste, ese dinero sea para llevarle medicinas a tus padres o el pan nuestro de cada día a tus hijos“.

Asimismo, Julio Camejo aprovechó la situación para sincerarse sobre los difíciles momentos que pasó cuando su situación económica no era favorable, recalcando: “Yo sé lo que es pasar hambre, yo lo viví. Porque si no es así, que mezquina y miserable está siendo tu vida”.

Para finalizar, el cubano destacó que lo material no es lo que duele: “lo que me queda a mí es seguir trabajando, tal vez trabajar el doble para poder recuperar lo que tú me robaste. Porque a mí sí me costó, yo sí trabajé“.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.