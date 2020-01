Julián Gil rompe el silencio tras operación de emergencia. Esta semana el actor sorprendió a sus fanáticos y al medio artístico con la noticia de que había sido operado de emergencia por una hernia umbilical en la ciudad de Miami.

Ahora, tras ser dado de alta y encontrarse muy bien, rompió el silencio ante las cámaras de Ventaneando. “ninguna operación es sencilla, es una operación que me tenía que haber hecho hace mucho tiempo, es una hernia umbilical, la tengo hace como… no sé, creo que como 7 años, a veces las hernias pues tu vives con ella un tiempo, desde hace unos meses que ya me estaba doliendo mucho, pues ya se me estaba como saltando el ombliguito… aquí es lo peligroso”, dijo.

Aseguró que a causa de su malestar no se presentó al Festival Cana Dorada. ““Tenía días buenos y días malos y desde que llegué de República Dominicana, del Festival Cana Dorada, llegué y no pude dormir del dolor y el doctor me dijo hay que operarte ya”, agregó.

Además agradeció a todos los que han estado al pendiente de su estado de salud y en especial a su hermana. Por el momento se siente de buen humor y advirtió que seguirá recuperándose en la comodidad de su casa. “Ya me voy a casita. Ahora reposo, sobre todo del ejercicio”.

Al actor le encanta ejercitar su cuerpo y en sus redes sociales comparte el resultado de sus duras rutinas, recientemente levantó la temperatura con una imagen en donde aparece él acostado en la cama sin nada que lo cubran más que las cobijas.

Así Julián Gil rompe el silencio tras operación de emergencia.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Agencia México.