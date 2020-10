Julian Gil pierde la patria potestad de su hijo

El enfrentamiento legal que sostienen Marjorie De Sousa y Julián Gil desde 2017 por la potestad y manutención de su hijo dio un giro radical; pues esta tarde se dio a conocer que el actor perdió la patria potestad del menor, del cual se separó al cumplir tres meses de nacido.

Fue en un programa de la cadena Univisión, donde se notificó que un juez de la Ciudad de México dictaminó que la actriz será la única responsable de cuidar al pequeño de tres años; mientras que Gil deberá continuar pagando la manutención del niño, que corresponde al 20% del total de sus ingresos.

“Julián perdió y legalmente no tendrá acceso a su hijo. Legalmente no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones tomadas sobre él, ni de escuela, ni médicos o país donde viva, ni mucho menos cuándo ni a dónde pueda viajar” se mencionó en la emisión de la cadena estadounidense.

Durante la batalla legal, Julián Gil pudo ver a su hijo en algunas ocasiones, mismas que aprovechaba para compartir el momento en sus redes sociales.

También se dijo que el tema del pasaporte quedaría finiquitado, pues la intérprete de nacionalidad venezolana podrá tramitarlo libremente sin necesitar del consentimiento de su ex pareja.

Según la información, se menciona que el actor únicamente podrá ver a su hijo siempre y cuando su famosa madre lo permita “en un acto de buena fe”, y que será hasta que Matías cumpla 18 años cuando pueda reencontrarse a plenitud con su padre.

