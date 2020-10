Julián Gil: Marjorie sólo me utilizó para tener un hijo

Luego de que se diera a conocer que Julián Gil perdió la patria potestad del hijo que tuvo con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, el actor habló para el programa de televisión ‘El gordo y la flaca’ donde mostró su impotencia.

Sin embargo, en los documentos queda establecido que una de las principales causales fue el abandono de Gil hacía el menor, y al ser cuestionado al respecto así respondió: “ No hubo abandono. Yo me negué en varias ocasiones a ir al centro de convivencia porque para mi no era saludable, para mi hijo ni para la misma Marjorie; y lo dije miles de veces. Yo le imploré a ella que me dijera donde podía ver al niño fuera de ahí”.