Julián Gil da positivo a Covid-19: “No fui hospitalizado por falta de camas”

El actor de origen argentino, Julián Gil, reveló haber contraído Covid-19; así como los difíciles momentos tras presentar complicaciones en los pulmones.

Julián Gil compartió la noticia de su contagio a través de redes sociales e indicó que los primeros días de la enfermedad fueron los peores debido a que padece un problema de salud en los pulmones.

El actor argentino, Julián Gil, revela detalles sobre su contagio por Covid-19.

“He estado un poco perdido de las redes sociales, pero la verdad es que me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos durante casi un año desde que empezó la pandemia, pero bueno me tocó el covid-19. No sé cómo, cuándo, ni dónde me pasó, me contagié.”, mencionó Gil.

A través del video, el actor indicó que la enfermedad lo tomó por sorpresa, pues se había mantenido en casa desde su último llamado en la producción de Juan Osorio.

Julián Gil: “No pude ser hospitalizado por falta de camas”

En cuanto a la sintomatología, Gil confesó haberse encontrado muy mal durante los primeros días. Se encontró tan mal que necesitaba ser hospitalizado, pero debido a la falta de camas en los centros médicos de México, optó por ser tratado desde su hogar.

“El día que me puse muy mal, traté de ir al hospital aquí en México, inclusive, tuve que pedir ambulancia. No pude entrar a ningún hospital en México porque no hay camas. Tuve que regresar a mi casa y me comuniqué con Juan Osorio (…) Me puso a mi disposición su equipo médico, así que estoy de, alguna manera, hospitalizado en mi casa donde recibo la visita de los médicos diariamente”, contó.

Julián Gil da positivo a Covid-19: “No pude ser hospitalizado por falta de camas”

El actor finalizó el clip reiterando a sus seguidores la importancia de acatar las medidas de seguridad e higiene para poder disminuir el número de contagios.

“Cuídense mucho, no piensen que solo con ponerse la mascarilla la van a librar. Recuerden el distanciamiento social, traten de no salir, lavarse las manos (…) Muchas gracias por el apoyo y cuídense mucho”, reiteró.

