Julián Gil asegura que no “atacó” a Victoria Ruffo ni Marjorie de Sousa

El argentino Julián Gil se volvió blanco de críticas luego de que compartiera un contundente mensaje presuntamente dirigido a la actriz Victoria Ruffo y su ex pareja Marjorie de Sousa. Sin embargo, en una reciente entrevista, el actor rompió el silencio y se pronuncio ante la ola de ataques, asegurando que sus palabras “se sacaron de contexto”.

Tras el revuelo que causó una polémica historia de Instagram publicada por Gil, el actor fue cuestionado al respecto en una reciente entrevista en el programa “El Gordo y la Flaca”.

Allí, el protagonista de “¿Qué le pasa a mi familia” aseguró que el contundente mensaje no iba dirigido para nadie; mucho menos para Victoria Ruffo, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Te soy súper sincero, lo que pasa es que la gente saca las cosas de contexto. Es lamentable que ya después de casi cinco años que va a cumplir el niño (Matías), todavía se sigan utilizando este tipo de presiones, pero esa publicación viene antes de la fotografía de la señora Victoria, a quien no conozco y respeto muchísimo“, expresó.

Julián Gil se defiende de los ataques

Al respecto, argumentó que su mensaje se publicó mucho tiempo antes de que Eugenio Derbez hiciera comentarios en su favor y se lanzara nuevamente a Victoria Ruffo; esto por la situación que él vivió con su hijo José Eduardo.

“Es un zafarrancho de tres, porque yo la verdad es que estaba ajeno a eso, inclusive mi publicación fue antes de la fotografía y claro, cualquier cosa que yo ponga ahora siempre lo van a sacar de contexto y lo van a relacionar. Pero sí quiero agradecer a Eugenio Derbez por el apoyo, creo que de alguna manera vivimos en sangre propia lo que es la alienación parental y la violación de los derechos de los niños“, detalló Julián.

Sobre el apoyo que Eugenio Derbez mostró hacia su persona, Julián Gil se dijo muy agradecido; no obstante declaró que:

“No lo conozco, yo nunca me he tomado ni siquiera un café con él, nos conocemos del medio, pero no soy su amigo y hay que destacar que él no sale a apoyar a Julián, apoya a millones de niños y padres que son víctimas de la alienación parental“.

¡Julián Gil trata de defenderse de comentario ofensivo a Victoria Ruffo y Marjorie de Sousa! Asegura que cualquier cosa que publique la quieren sacar de contexto y relacionarla. #PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/aIWCkKuQHc — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 11, 2021

