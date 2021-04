Todo parece indicar que Ninel Conde continuará siendo noticia, pero no por el escándalo en el que se vio envuelto su esposo Larry Ramos, sino por las polémicas declaraciones que emitió su ex, Juan Zepeda. ¡Aquí te compartimos los detalles!

En entrevista con el programa de espectáculos Chisme No Like, el ex marido del “Bombón asesino” no se guardó nada y aseguró que todas las parejas de Ninel han tenido un trágico final.

El empresario comenzó por decir que su relación con la intérprete de “Tú me pones a pecar” no debió ocurrir y está “más que arrepentido de haberle jurado amor eterno”.

Asimismo, Juan Zepeda habló sobre su paso por la cárcel, afirmando que Ninel fue la única culpable, y no Giovanni Medina, como se manejó en algunos medios.

“El origen de todas estas situaciones ha sido la señora Conde. Yo no terminé en ningún lado por culpa del señor Medina, porque quien firmó, dio seguimiento, volvió a ir a los juzgados y ratificó y causó el daño tremendo a mi familia y a mi persona, fue la señora Ninel Conde”, detalló.

En cuanto fue cuestionado sobre su postura en el escándalo más reciente de su expareja, Zepeda no se tardó en decir que Larry Ramos “es una víctima más de ella”.

“No soy juez, no conozco a fondo su tema, pero al final de cuentas todos hemos caído en las redes del modus operandi que tiene la señora Conde. Al final de cuentas acaba quitándole dinero a todo mundo y acabando mal. ¿Qué relación ha terminado bien? Todas han acabado en temas legales y ministerios públicos”, recalcó.

Para concluir sus declaraciones, el mexicano se pronunció sobre la forma en que Ninel Conde manejó la polémica, insinuando que “solo quiere los beneficios, pero no las consecuencias”.

“Yo veo que es un circo de risa y obviamente ella tenía conocimiento de todo y mientras tuvo beneficio económico se mantuvo a un lado, ahora que ya no lo va a tener, se mantiene al margen. Quiere los beneficios, pero no las consecuencias. Ella al no ser esposa, es cómplice, pero al no ser esposa se le complica mucho la situación a la señora”, finalizó Zepeda.

