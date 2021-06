“No sé qué tiene Belinda que ap*ndeja”: Juan Rivera se lanza contra la ex de su hermano

Belinda sigue siendo tema de conversación entre la familia de su ex pareja, Lupillo Rivera. En esta ocasión se trata del hermano del cantante, Juan Rivera, quien en una entrevista reciente despotricó en contra de la ex coach de “La Voz México”.

De acuerdo al productor musical, Belinda afectó no solo emocionalmente, sino laboralmente a su hermano. Además, se mostró incrédulo ante “el poder” que la cantante tiene sobre los hombres.

“Estaban el chisme a todo lo que daba, creo que Belida estaba empezando con Nodal. Lupillo ya tenía el tatuaje. Yo no sé que tiene Belinda que apend*ja“, fueron las polémicas declaraciones del hermano de Lupe a Vipromu Films.

Juan Rivera se lanza contra Belinda

De acuerdo a Juan, la relación entre Belinda y Lupillo no hizo más que dañar y opacar el negocio familiar. En reiteradas ocasiones, el intérprete de “El Moreño” prefirió cancelar compromisos laborales para evitar cuestionamientos sobre la joven.

“Entonces yo no entendí y aquí fue donde empezó el pedo con mi carnal, yo pongo mi persona por frente. Mi palabra vale muchísimo porque al final de cuentas si no vale tu palabra, no vale tu negocio. Para ese entonces ya había pasado lo del tatuaje, cuando Belinda ya se había se había hecho novia del otro, salieron mil memes de Lupe. Era tendencia ese pedo, a mi carnal le ganó la desesperación, me decía: ‘ya no quiero hacer entrevistas’. Yo le dije: ‘nosotros tenemos compromiso con gente, tu error no lo tiene que pagar la gente'”, agregó

Además de hablar sobre las repercusiones de la relación de su hermano Lupillo con Belinda, Juan Rivera abundó en los escándalos que ha protagonizado por sus polémicas declaraciones sobre la cantante.

“Yo dije en una entrevista, que me criticaron, si voy a Culiacán, encuentro 100 mejores. Tiene algo, creo que se acaba de comprometer. No es por faltarle el respeto al señor (Nodal), pero yo no lo veo. No lo veo, a lo mejor cocina chido“, aclaró.

