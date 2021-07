“Todas te dejan”: Juan Rivera arremete contra su hermano Lupillo

La disputa entre Lupillo Rivera y su hermano Juan no ha terminado; por el contrario, volvió a ganar fuerza luego de que el productor musical lanzara fuertes declaraciones en contra del cantante. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta de Instagram, el productor realizó una transmisión en vivo, misma en la que se lanzó contra su hermano y lo acusó de “mentir” frente a las cámaras sobre su relación de hermanos.

“Él dijo en una entrevista: ‘Yo a mi carnal lo amo mucho’. Hace una semana o dos me dijo: ‘Sigues siendo el mismo pend… que la p*la hoy como me la pel*ba de niño’”, dijo sin tapujos Juan Rivera.

Además, Juan no se guardó nada e incluso se burló de las relaciones fallidas que su hermano a tenido: “Les soy sincero y les soy honesto, yo le respondí: ‘Pues no ha de estar muy buena porque todas te dejan'”.

Por otro lado, Juan Rivera destapó que el intérprete de “El Moreño” no ha apoyado a los hijos de Jenni Rivera ni velado por su bienestar trasla muerte de La Diva de la Banda.

“Yo me pregunto: ¿Desde cuándo mis sobrinos no tienen mamá y papá? No tienen mamá y papá desde diciembre 9 del 2012 ¿Hasta ahora se le ocurrió a mi carnal apoyarlos? Porque hay una lista de cosas, no que yo voy a decir, que él hizo. Mi carnal no dice las cosas como son”, expresó.

Juan Rivera se lanza contra Lupillo Rivera

Asimismo, abordó el triángulo amoroso en el que se vieron involucrados Jenni Rivera, su esposo Esteban Loaiza y “La Chiquis”.

Al respecto, indicó que Lupillo Rivera siempre se mostró a favor de la versión proporcionada por Jenni, por eso no quiso “apoyar” la carrera de su sobrina.

“Nunca la quiso apoyar en su carrera (…), le preguntaron qué pensaba de lo que estaba sucediendo con mis sobrinos. Qué feo, pero él dijo que no había lados, pero que mis sobrinos no tenían mamá y papá y él tenía que apoyarlos y tenía que enseñarles cosas de la vida. Estoy de acuerdo, es nuestro deber”, dijo.

