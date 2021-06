“Estamos muy enamorados”: Juan Osorio ya piensa en llegar al altar con su novia Eva Daniela

El productor Juan Osorio está más enamorado que nunca, así lo dio a conocer en una reciente entrevista, en donde también reveló que no descarta la posibilidad de llegar al altar con su novia, Eva Daniela.

Fue durante una entrevista con varios medios de comunicación que Osorio se mostró muy feliz junto a la joven que se incorporará a su famosa producción, “¿Qué le pasa a mi familia?”.

“Soy feliz con mi pareja, con Eva Daniela, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado y si ahorita me preguntan si me caso con ella, me caso ahorita mismo. Eva solo hay una y yo soy Adán“, señaló.

Asimismo, el ex de Niurka reveló que las críticas que ha recibido “lo tienen sin cuidado”, pues con e tiempo ha aprendido a lidiar con ellas.

“¿Tú crees que las críticas me ayudan a pagar la renta, el gas, todo eso, no. Yo asumo todo, aguanto vara, soy gente del medio del espectáculo, vengan las críticas, lo que yo siento y lo que Eva Daniela y yo estamos viviendo no se compara con nada. Estoy muy feliz, es una niña muy linda, hemos hablado”, detalló.

Juan Osorio y Eva Daniela están más enamorados que nunca

Además, Juan Osorio indicó que las únicas opiniones que le importan son las de su familia y la de Eva Daniela.

“El fin de semana estuve con su papá, con su mamá, me aceptaron. Mi hija y Emilio también aceptaron muy bien la relación. Si yo me tuviera que casar con Eva ahorita, me casaba, estoy muy enamorado“, dijo a las cámaras.

Juan Osorio y Eva Daniela celebran su amor a pesar de las críticas por la diferencia de edad

Juan Osorio estrena romance con una joven 40 años menor que él

Por su parte, Eva Daniela no pudo evitar compartir un poco de cómo inició su relación, al igual que las cualidades de Juan Osorio que le robaron el corazón.

“Nos conocimos en un casting, pero ahí no empezó nuestra relación, era de trabajo y ya después salimos. Me encanta todo lo que él representa, lo que es como persona, inteligente, muy atento, caballeroso, lo admiro y respeto mucho. Tenemos una gran conexión y nuestra relación está basada en Dios. El amor que nos tenemos no tiene explicación y tampoco le vemos ninguna barrera ni obstáculo“, finalizó.

