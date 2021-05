Juan Osorio revela que agredió físicamente a sus padres: “Todos cometemos errores”

El famoso productor de Televisa, Juan Osorio, sorprendió a más de uno luego de que confesó haber agredido físicamente a sus padres como resultado de sus adicciones. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para conocer los detalles.

La polémica revelación se dió durante una entrevista en el programa “De Primera Mano”, luego de ser cuestionado sobre su postura ante el caso de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela.

Ante esto, el productor de “¿Qué le pasa a mi familia?” indicó que no puede juzgar las acciones del actor porque él también ha cometido muchos errores. Por esta razón no descartaría volver a trabajar con él.

“Yo creo que ahorita tengo muy estructurada la novela y ahorita no hay necesidad, no hay personajes nuevos. Eso sería un proyecto a futuro. Errores tenemos todos en la vida y yo no soy nadie para juzgar a las personas. Si el personaje es adecuado y va para él con gusto lo invitaría a participar“, detalló.

El productor Juan Osorio se sincera ante las cámaras

Si bien Juan Osorio se apresuró a decir que nunca ha agredido a una mujer, desafortunadamente sí lo hizo con sus padres.

“Yo respeto la opinión de las personas que se refirieron a mí de esa manera, todos los seres humanos hemos tenido errores. Yo no he golpeado a una mujer, pero golpeé a mi papá que ya se murió, golpeé a mi mamá cuando era adicto“, reveló Osorio.

Asimismo, el productor aseguró estar muy arrepentido de sus actos y por ello trata de enmendar sus errores siendo más empático con los demás.

“Sí, estoy arrepentidísimo y por eso hoy trato de ser mejor ser humano todos los días. Golpeas de manera más fuerte a tus seres queridos y no te das cuenta. Todos lo seres humanos cometemos errores y la fuerza para salir adelante”, concluyó.

