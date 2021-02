Juan Osorio responde las acusaciones de Mauricio Mejía: “No salí con él”

El productor de Televisa y ex pareja de Niurka, Juan Osorio, desmintió las acusaciones lanzadas por el actor Mauricio Mejía. Estas señalan que Mejía había tenido que salir con el productor Juan Osorio para obtener un papel en una de sus telenovelas.

Hace unos días, durante una dinámica de preguntas y respuestas, Mauricio Mejía hizo la polémica confesión. A pesar de que no mencionó el nombre del productor, se refirió a él como “el ex de Niurka”.

Mauricio Mejía

Por esta razón, Juan Osorio concedió una entrevista a las afueras de Televisa, en donde decidió responder a dicha afirmación.

Como era de esperarse, el realizador desmintió lo dicho por Mejía, asegurando que una de las cosas que no hará es “salir del clóset”, puesto que no tiene nada que esconder.

“Lamento mucho que él haya hecho eso, lamento mucho que se quiera colgar de una fama que no existe y menos conmigo, carajo. Ustedes me conocen, sinceramente ustedes creen que yo, si no lo hago con una mujer mucho menos con un hombre”, señaló el productor de “¿Qué le pasa a mi familia?”.

Juan Osorio manda un contundente mensaje a Mauricio Mejía

Osorio recalcó que no le preocupa que se difunda ese rumor, pues tiene la conciencia tranquila y dejó claro que hasta el momento no tiene intenciones de proceder legalmente.

“No tomaré acciones, para qué, eso es lo que está esperando para que le vayan a preguntar. Es una difamación, pero yo estoy encausado ahorita a mi novela, tengo muchas ganas de que le vaya muy bien a ¿Qué le pasa a mi familia? Le doy gracias a Dios que volví a nacer, que estoy con salud, y es lo que me importa y es lo que tengo que valorar. Mientras ustedes no lo crean es lo importante, y mi familia no lo va a creer, para nada”, dijo.

El papá de Emilio Osorio finalizó diciendo que no había hablado del tema para no darle más atención de la que se merece. Además, mandó un mensaje contundente a Mauricio Mejía.

“Pobre Mauricio, porque me da mucha pena y sí lo apoyé actoralmente y no salí con él, fue a mi oficina. Ni lo tomo en cuenta, no lo voy a contratar porque no hay personajes, si hubiera un personaje que le vaya lo contrataría, pero no, afortunadamente hay muchos actores”.

