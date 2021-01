Después de mantenerse bajo confinamiento por tiempo indefinido, el productor Juan Osorio reveló más detalles sobre su contagio por Covid-19.

Osorio confirmó haber contraído coronavirus el pasado diciembre, mostrando a sus seguidores que necesitó de un tanque de oxígeno para respirar mejor.

Banda creí q me tronaba pero la vida me da otra oportunidad, cuídense mucho esta cañón esta feo los quiero mucho y qué pasa con mi familia pic.twitter.com/U2LiQC1876 — juan osorio ortiz (@osoriojua) December 21, 2020 Juan Osorio relata cómo vivió su contagio por Covid-19

En una entrevista con el programa “Hoy”, Osorio narró los “solos y tristes” momentos de su enfermedad.

“Yo creo que el Covid sí quería acabar conmigo y además ni modo, hay que enfrentarlo, lo viví, cosa que no le desearía a nadie más. Es muy, muy fea esa enfermedad.”

“Es muy difícil, el que te lleven comida a la puerta y no la puedas tomar. Todo desechable, tu ropa, eres como apestado. Yo prefería morir en la casa que estar en mi casa, y esa fue mi decisión, me apoyó mi hija Myriam. Gracias a Dios no me morí, pero estuve muy cerca”, relató el ex de Niurka Marcos.

“Volví a nacer”, palabras de Juan Osorio después de luchar por 25 días contra la Covid-19. El productor regresó a su trabajo, libre del virus, y agradeció el apoyo trascendental de sus hijos, y del público que lo anima a darlo todo en el proyecto ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ pic.twitter.com/bvkNBnrGPU — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) January 4, 2021

Tras su recuperación, Juan decidió sorprender al equipo de su más reciente producción, “Qué le pasa a mi familia?”.

“La pasé difícil pero este es mi primer día de trabajo, no le avisé a nadie, llegué de sorpresa a las 8:30 a.m. y fue muy padre el recibimiento, el que sabía era Emilio.”

Algunos de los famosos que también han sufrido de esta enfermedad son: Andrea Legarreta, Camila Sodi, Odalys Ramírez y su esposo Patricio Borghetti, Óscar Chávez, Erika Zaba, Estaban Arce. Recientemente, la conductora del programa “Hoy”, Marisol González también confirmó haber contraído coronavirus.

