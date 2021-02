Juan Osorio habló de Covid-19 en su novela y Televisa lo “castigó”

Luego de que surgiera el rumor sobre un posible castigo a Juan Osorio por hablar sobre Covid-19 en su novela, el productor decidió romper el silencio.

En entrevista con el programa de Radio Fórmula espectacular, Osorio reveló que si bien no había sido castigado, sí recibió una advertencia por parte de la Televisora.

En su testimonio, el ex de Niurka afirmó que no pidió permiso para abordar el tema del covid-19 en Qué le pasa a mi familia, su más reciente producción en Televisa.

“Es una pregunta muy difícil porque sí, efectivamente recibí una advertencia porque lo hice sin pedir permiso”, aseguró el productor.

Juan Osorio habló del coronavirus en su novela para combatir la desinformación

A pesar de esta reprimenda, Juan Osorio dijo no arrepentirse de abordar el tema en el melodrama, pues “valió la pena haber retratado la pandemia por covid-19, ya que es algo que se está viviendo en el mundo real”.

“La apuesta era: ‘creo que vale la pena, hay que hacerlo, lo estamos viviendo’. Confiaron en mí pero sí me llamaron la atención por no haber avisado, pero creo que funcionó”, comentó.

Otra de las razones por las que Osorio decidió abordar el tema del coronavirus fue porque de esta manera podría aconsejar a la población a seguirse cuidando.

“A veces nos cuesta trabajo tener que aceptar esta realidad, pero ni modo, no es un problema de mi país, es un problema mundial y eso tenemos que tocarlo. Hay que hacer conciencia de que si nosotros no nos cuidamos, imagínate no cuidar algo tan importante como es el alimento que está llevando doña Luz que cuida tanto, debe de tener mucha higiene dentro del lugar, mucho respeto por su clientela, y ahí está el mensaje”, concluyó.

