Juan José Origel ya recibió la segunda dosis de la vacuna: “Ni la visa me pidieron”

Tal parece que las críticas y supuestas medidas en las que EE.UU. prohibiría a turistas vacunarse contra Covid no han funcionado, pues Juan José Origel ya recibió la segunda dosis.

A través de un video publicado por su cuenta oficial de Instagram, el periodista mexicano dio a conocer que ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19.

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna. Me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados de todas maneras porque esto va a seguir. Le pido a Dios que todos estemos vacunados”, expresó.

Gracias Dios mío, por recibir la segunda vacuna! 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/HOz53GjCmt — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) February 24, 2021

Esta no fue la única noticia que compartió, pues entre risas señaló que “no le pidieron ni la visa”, refiriéndose a las críticas recibidas en redes durante el mes de enero.

“Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando miren: camine y camine”, bromeó Juan José Origel.

Recordemos que Origel fue blanco de ataques luego revelar que acudió a Miami para recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid-19. Este hecho enfureció a los estadounidenses, pues de acuerdo a sus comentarios, “quitó la oportunidad a ciudadanos que sí lo necesitan”.

Las opiniones divididas contra Origel no se hicieron esperar

Ante la reciente publicación de Juan José Origel, varios usuarios mantuvieron su postura, señalando que debió haber esperado a que fuera su turno vacunarse en México.

“Me parece injusto que este señor ya recibió las 2 vacunas no viviendo en este país y personas de 80 años aún no la reciben siendo nacidos aquí!” y “Mientras tanto aquí sin poder hacer citas para los mayores de mi familia… estoy segura que no soy la única”, son solo algunos ejemplos.

Por su parte, amigos y conocidos de Origel brindaron su apoyo de manera pública. Tal fue el caso de Gustavo Adolfo Infante, quien lo apoyó asegurando que quienes lo critican le tienen envidia:

“Felicidades. Cada quien cuidamos nuestra vida. Te abrazo. El problema son los pinches envidiosos que nada les gusta”, escribió.

Ante los ataques recibidos, Juan José Origel, de 73 años, compartió otro mensaje en alusión a la polémica en la que se ha visto envuelto desde enero: “Dios mío, ¿seguirán ladrando? Pobres, ¡ya descansen!”.

