Juan José Origel se despide de los espectáculos, además asegura que nadie podrá ocupar su lugar dentro del medio artístico.

Uno de los periodistas de espectáculos mexicanos reconocidos es Juan José Origel, quien se despedirá del mundo de la farándula.

Así lo reveló al programa Hoy, ‘Pepillo’ como también se le conoce reveló las razones por las cuales se retira del espectáculo, además aseguró que ‘nadie podría ocupar su lugar’.

Durante la entrevista Pepillo Origel comentó que es el momento perfecto para despedirse del espectáculo, quiere dedicarse a otras cosas e irse a vivir a otro lado.

“Estoy encantado de la vida; he sido una gente querida en el medio y para tres gentes que no me quieren en el medio, no me importa […] Me gustaría que la gente me dijera: ‘¡Ay, no! ¿Por qué te vas?’ y no: ‘¡Ay, ya vete!’”, confesó.

También Juan José Origel dijo que cuando las personas comienzan a envejecer no deben seguir en el mundo del espectáculo, debido a que no tienen mucho que ofrecer.

Otra de las declaraciones que hizo fue que nadie podrá ocupar su lugar, no hay una persona que lo convenza y que tenga las mismas cualidades que él para ocupar su puesto, debido a que cada uno tiene un estilo propio y definido.

“Nadie puede ocupar mi lugar; ocupen el suyo”.

Para terminar la entrevista Juan José Origel mandó un emotivo mensaje a los conductores, colaboradores y público del programa Hoy.

“Que le echen muchas ganas, que no dejen de tener esa vibra y ese encanto, les mando todo mi cariño”.

Después de haber pasado el video de la entrevista de Pepillo Origel, Raúl Araiza comentó que se el periodista de espectaculos se encuentra en todo su derecho de irse de la pantalla chica y realizar cosas nuevas.

Con información de Hoy.