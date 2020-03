Juan Gabriel está bien protegido del coronavirus, asegura ex manager

Juan Gabriel está bien protegido del coronavirus. En medio de la crisis que se vive a causa del covid-19, el ex manager de Juan Gabriel aprovechó para insistir en que el Divo de Juárez está vivo y aseguró que está tomando los cuidados necesarios para no contagiarse.

Así es, Joaquín Muñoz sigue insistiendo que el cantante está en buen estado y su muerte en 2016 fue falsa. Por lo que comentó a través de las redes sociales que Juanga no corre riesgo alguno de contraer coronavirus.

“Amores, les comunico que Alberto se encuentra ya perfectamente. Tuvo una gripe y tos, pero ya lo superó. No tengan pendiente que se vaya a infectar del coronavirus, Alberto está bien protegido. El día de hoy tuvo mucho calor, pero en la tarde empezó a llover y se refrescó”

Exmanager sigue con la mentira

Desde hace años Muñoz ha dicho que está vivo el cantante, sin embargo pese a las repetidas peticiones del público dice que no puede mostrar una foto con él porque “no es su deseo”. Por otro lado en más de una ocasión ha dicho que “ahora sí se murió” o que “reaparecerá”.

Amores les comunico qué Alberto se encuentra ya perfectamente tuvo una gripe y tos pero ya lo supero, no tengan… Posted by Joaquin Muñoz Muñoz on Monday, March 16, 2020

Muchos de los fans del cantante han pedido repetidamente que Muñoz deje descansar en paz al ídolo, sin embargo no faltan las personas que le creen y le mandan saludos al fallecido artista.

Por otro lado hay quienes le dicen que estos no son momentos para bromear con algo tan delicado y que el tema debe de parar. Lo cierto es que Muñoz no parece que vaya a dejar de hablar de su amigo pronto. Así, Juan Gabriel está bien protegido del coronavirus y su ex manager continúa “en contacto” con él.

Con información de Excelsior.