Juan Diego dejó a su esposa por no darle hijos, ya trae novia. El actor estuvo casado dos años, al no tener familia se separó.

Por lo que ahora se ha dado una nueva oportunidad con esta joven muchísimo más que él, se llevan 10 años de diferencia.

Uno de los apuestos actores que tiene Televisa es Juan Diego Covarrubias que ha protagonizado grandes telenovelas, actualmente se le puede ver en el programa cómico de ‘Renta congelada’.

En cuanto a su vida privada ha sido uno de los actores que nunca ha dado de qué hablar, salvo hace unos meses, debido a que se divorció por que no tuvo hijos, según su ahora ex mujer no pudo tener bebé.

La noticia de la separación se dio a conocer en agosto del 2029, donde Juan Diego de 33 años de edad anunció su separación de Edna Monroy de 39, cuyo matrimonio duro dos años.

Según en aquel momento a Juan Diego Covarrubias anunció que la separación se daba de mutuo acuerdo.

Aunque se especuló que el motivo fue porque ella no pudo tener bebé, debido a que había sufrido dos abortos durante su matrimonio.

Por lo que la pareja no quiso darse por vencida y siguió buscando ayuda profesional, así que Edna se sometió a un tratamiento de fertilidad.

Sin embargo este no funcionó debido a que padece endometriosis y le fueron detectados miomas en el útero.

Ellos mismo así lo revelaron en sus redes sociales sobre el tratamiento in vitro al cual se estaban sometiendo para poder ser papás, pero tras varios intentos terminaron por separarse.

Tras el anuncio un amigo cercano a Juan Diego Covarrubias reveló que el actor se encontraba muy triste por su divorcio.

Por lo que comenzó a invitarlo a fiestas y en una de esas reuniones conoció a la que ahora es su novia.

Se trata de la modelo de 23 años de edad Renata Haro, una jovencita muy soñadora y trabajadora, por lo que fue muy rápido de que Juan Diego se enamorara.

Asimismo él ya está pensando en que con ella puede hacer realidad uno de sus más grandes sueños, ser padre.

Con información de TVNotas.