No tengo palabras para expresar lo hermoso que siento con esta increíble noticia Migo @renataharoptt ! Estoy seguro que estamos bendecidos y que vamos a ser los mejores papás del universo !!! Con tanto amor que tenemos para ofrecerle a esta princesa tan deseada que viene en camino! Gracias infinitas a toda la gente que nos acompañó y que nos ha apoyado en este proceso tan importante y tan bonito para nosotros ! NADA NI NADIE NOS PUEDE QUITAR ESTA INMENSA FELICIDAD ! (Papi, voy a seguir tu gran ejemplo, Mami, la voy a cuidar como a ti y a mis hermanas)