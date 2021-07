Juan Carlos Barreto recuerda su romance con Silvia Derbez: “A Eugenio no le pareció”

La actriz Silvia Derbez fue un ícono de la época del cine de oro mexicano, y además de romper varios récords, rompió miles de corazones a lo largo de su vida, incluyendo el de Juan Carlos Barreto.

En una entrevista reciente, el actor hizo un viaje al pasado y recordó los momentos vividos junto a la actriz durante el romance que mantuvieron por poco más de 19 años.

Derbez y Barret se conocieron durante la gira de la obra de teatro “El Marido Perfecto”, cuando la actriz ya era viuda del papá de Eugenio Derbez.

“Una vez me la encontré́ en el lobby solita y la invité a cenar. Todo empezó́ como una amistad muy bonita. Ella era viuda del papá de Eugenio Derbez, don Eugenio González Salas, y yo también estaba solito, entonces, pasó lo que tenía que pasar: nos enamoramos”, señaló.

Eugenio Derbez no estaba de acuerdo con la relación de Silvia y Juan Carlos Barreto

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues gracias a su diferencia de edad de casi 30 años, las especulaciones no se hicieron esperar. Además, Juan Carlos Berreto reveló que Eugenio Derbez no estaba de acuerdo con su relación.

“Claro que se enojó (Eugenio Derbez), pues le decían que yo me quería colgar de la fama de su madre y lo creyó al principio, sin embargo, si hubo alguna duda respecto a mi comportamiento con la señora, el tiempo me dio la razón”, detalló el histrión.

De acuerdo a Barreto, su amor por Silvia Derbez fue tan grande que luego de su ruptura no pudo establecer una relación con alguien más.

“Soy solitario, como hongo venenoso; tengo relaciones sexuales, pero emocionalmente no he logrado conectarme con nadie después de la relación que tuve con la señora Silvia Derbez, dejó la vara tan alta que estoy absolutamente seguro de que nadie me va a querer tanto como ella me quiso”, concluyó para los micrófonos de TvNotas.

