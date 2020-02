Joy Huerta alza la voz contra el gobierno por caso Fátima

View this post on Instagram

Si tan solo Mexico y su gobierno nos viera a todas y cada una como monumentos pues…se acabarían los #Feminicidios en el país. #JusticiaparaFatima #justiciaparaIngrid #JusticiaparaTODAS (Para [email protected] indignados que quieran comentar que a “todos” créanme, a nadie le deseo mal, obviamente queremos un país seguro para “todos” pero les recuerdo que en México se matan por promedio 10 mujeres al día y hoy hablamos de una niña de 7 años, 7 años!) #NIUNAMENOS