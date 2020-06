Joven asegura que se besó con Mauricio Ochmann. Twitter se ha convertido en un lugar que no solo sirve para informar de los temas que están pasando en el mundo, sino también ha sacado varias historias reveladoras sobre algunos famosos. Algunas son en forma de denuncia, otras son para mero entretenimiento; ahora tocó el turno de hablar sobre el ex de Aislinn Derbez.

““Tengo ganas de hacer un hilo contándoles cuando me besé (y más) con Mauricio Ochmann en un bar (si no saben quién es, les dejo fotos) adjuntaré pruebas: imágenes, videos, audios, etcétera”, así es como inicia una usuaria en la red social su historia. De inmediato los fans del actor no tardaron en abrir la conversación para ver de qué se trataba.

El hilo en Twitter de Mauricio Ochmann

Sin embargo todo era parte de una campaña de reflexión acerca de lo que está sucediendo actualmente con las protestas en México por la muerte de Giovanni López. La joven quiso llamar la atención de sus seguidores para hablar sobre otros casos de violencia por parte de los policías.

Al desplegar el hilo se encuentra material de Oliver López, un joven a quien policías asesinaron en Tijuana, Baja California. Además la usuaria anexa una petición. Al final de lo que cuenta la chica repite que Mauricio y ella no se conocen y deja en claro que solo quería atraer la atención a temas importantes.

tengo ganas de hacer un hilo contándoles cuando me besé (y más) con mauricio ochmann en un bar (si no saben qn es les dejo fotos) adjuntare pruebas: imágenes, videos, audios, etc pic.twitter.com/ZLJlDhiTLG — scar (@scarvicov) June 4, 2020

El hilo llamó tanto la atención que incluso llamó la atención del propio Ochmann quien escribió “Este hilo es imperdible”.

Este hilo es imperdible 👍 https://t.co/HwD4iAqRDA — Mauricio Ochmann (@MauOchmann) June 4, 2020

Así una joven asegura que se besó con Mauricio Ochmann y el mismo actor respondió pero todo se trató de una historia diferente.

