Luego de varios días de especulaciones, el actor José Ron decidió hacer frente a los rumores sobre un supuesto romance con la actriz Sherlyn, en una reciente entrevista.

El mexicano lució bastante sorprendido tras ser abordado por varios reporteros y cuestionado sobre una relación con su ex compañera y amiga Sherlyn.

“¿De qué hablan? ¿Eso qué tiene que ver?“, preguntó el actor ante el furor sobre el tema, y en su lugar aseguró que él no tenía conocimiento sobre dichas especulaciones:

“Ah pues pregúntenle a ella, yo no sé de qué me hablan, eso qué tiene que ver?”, expresó desconcertado. Ante esto, los periodistas destacaron que el rumor sobre el romance fue difundido por Jorge Clarividente (hombre con quien Sherlyn enfrenta un proceso legal desde hace meses).

Por su parte, José Ron volvió a desmentir dicha afirmación señalando que él ni siquiera estaba enterado de que esta información circulaba en las redes sociales.

“O sea, ¿Sherlyn le dijo a él? Yo no sé de qué me hablan, eso qué tiene que ver. Yo no sé nada de eso señores. A mí no me metan nada de eso, porque yo no sé nada”, dijo.

“Ella es mi amiga, somos muy buenos amigos, y la quiero mucho. Perdón, que Dios los bendiga. Qué onda con esas preguntas”, con esa declaración dio por terminada la entrevista.

José Ron no es el único que ha sido cuestionado sobre el “romance”, pues hace algunos días Sherlyn también fue bombardeada con ese tipo de preguntas.

Sin embargo, la actriz optó por hacer caso omiso y “no hablar acerca del tema”.

