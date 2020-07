José Ron revela cómo fue protagonizar novela con su ex novia. Ese noviazgo fue uno de los favoritos del medio del espectáculo.

El actor protagonizó junto a Ariadne Díaz ‘La Mujer del Vendaval’ en el 2012, consiguiendo grandes niveles de audiencia.

Uno de los apuestos y talentosos actores que tiene Televisa es José Ron, quien tras haber estado mucho tiempo soltero se dio una oportunidad en el amor junto a la actriz Jessica Díaz.

Sin embargo hace unos días ambos confirmaron que después de cuatro meses vieron que no funcionaban como pareja, por lo que prefirieron seguir siendo amigos.

Así que el actor otra vez se encuentra soltero y gozando del éxito que ha tenido la telenovela que protagoniza ‘Te doy la vida’, la cual concluye este 12 de junio.

También se encuentra protagonizando ‘Rubí’ cuya historia se trasmite al mismo tiempo que la mencionada solamente que esta en horario estelar.

Luego de protagonizar varias exitosas telenovelas junto a bellísimas actrices, hubo una con la que trabajó junto a su novia, Ariadne Díaz, ambos protagonizaron ‘La Mujer del Vendaval’.

Con la cual lograron convertirse en una de las parejas del espectáculo más preferidas por el público, por lo que cuando terminaron a muchos no les pareció la idea.

Ellos fueron mucho tiempo novios, por lo que hacer la novela no les implicó ningún esfuerzo, al menos así lo reveló el actor:

Por último el actor de forma muy respetuosa así habló sobre la enseñanza que le han dejados sus ex novias, sin dar nombres:

“Ha habido situaciones en las que he sufrido, en las que no se han dado las cosas, a veces porque éramos muy pequeños, por inmadurez, por muchas cosas, pero no queda más que quedarse con la experiencia, con lo bonito de cada relación, con lo aprendido, siguiendo para adelante y sin cometer los mismo errores”, dijo.