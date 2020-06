José Ron habla de sus adicciones: “Toqué fondo”. El apuesto actor protagoniza dos telenovelas que se trasmitirán al mismo tiempo.

Por lo que se ha convertido en uno de los actores consentidos dentro de Televisa, debido que muy pocos tiene ese privilegio de estar al aire al mismo tiempo en diferentes proyectos, él actualmente protagoniza ‘Te doy la vida’ y próximamente ‘Rubí’.

Sin duda uno de los apuestos y talentosos actores que tiene Televisa es José Ron, quien cada año protagoniza una telenovela, debido a su gran dedicación en cada trabajo que realiza, por lo que se ha ganado el cariño y preferencia del público.

Camino que no ha sido nada fácil recorrer, el actor reveló que al principio de su carrera tuvo momentos muy difíciles.

Uno el dejar su natal Guadalajara para llegar a la CDMX y cumplir su sueño de ser actor.

En una entrevista que ofreció el actor de 38 años de edad a la presentadora Lourdes Stephen reveló grandes secretos de su vida.

Como haber sufrido cuando estuvo solo en la ciudad, sin conocer a nadie, el divorcio de sus padres, así como su acercamiento con las adicciones:

En México, pues solo, pasé por cosas feas, que uno cae, que uno de repente no dimensiona, lo cuento me gusta contarlo para que también los chavos aprendan de lo que a mí me pasó”, dijo.

Asimismo la presentadora lo cuestionó, si alguna vez de su vida había caído en la tentación de las adicciones, por lo que así respondió:

También José Ron confesó que tocó fondo, en un momento muy especificó que tuvo y por el cual pudo abrir los ojos:

“Sí… Mis papás no saben, fue muy duro… Ese evento que pasó me hizo abrir los ojos , de repente no puedes creer el fondo, qué tan fondo puedes llagar, qué tan fondo puedes tocar y dices, ‘yo no quiero esto’ … fue algo que tengo muy en mi corazón, que me abrió los ojos…Lo importante es levantarte, no importa cuántas veces caigas”, informó.