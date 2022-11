José Meza Cadenza fue parte de la 94ª edición de Los Oscars

El músico venezolano de 35 años José Meza Cadenza radicado en Miami, Florida platicó sobre cómo surgió su interés por crear arreglos musicales.

“Todo principalmente se basa en lo que me gusta, o si fuera un equipo de trabajo, lo que nos guste a todos en conjunto”. “Con el tiempo he aprendido ampliar más mis gustos con respecto a todo lo que está sonando en el momento”.

“Desde pequeño había películas, series y videojuegos donde lo que principalmente me llamó la atención fue el aspecto musical, y eso ha sido algo que se ha mantenido conmigo desde siempre”. “Mi primer arreglo musical fue de temas de Coldplay, una de mis bandas favoritas, y ahí fue que empecé a experimentar con mi violín y las versiones”. “Posteriormente todo lo que me gusta y que siento que pudiera aportar algo diferente e interesante con mi violín o las cuerdas, no tomo mucho tiempo en trabajarlo y ofrecer mi versión”. “Tengo la suerte de que ha sido del agrado de todos y por eso ha logrado captar millones de personas con mis propuestas, como fue el caso de la 94ª edición de Los Oscars en donde durante la presentación de la canción “No se habla de Bruno” de la película Encanto se proyectaron los videos de todos los arreglos musicales de esta melodía en una pantalla gigante dentro de un globo terráqueo, lo cual me pareció un gran logro”.



Al hablar de los músicos que son su inspiración, @josemezacadenza nombró “actualmente estoy siguiendo mucho el trabajo del músico inglés Jacob Collier, me parece un genio de esta generación y lo que logra en sus composiciones es increíble”. “Me gustan muchos artistas que experimentan mucho con la música, entre ellos la cantautora y multiinstrumentista neozelandesa Kimbra es una artista a la que he seguido desde hace mucho tiempo y que tuve la oportunidad de conocer en Houston, Texas en su gira por Estados Unidos”. “Cory Wong es otro ejemplo de lo que quisiera llegar en tarima, es un musico increíble, rodeado de músicos tremendos con un carisma que se contagia”. “De habla hispana tengo mucha inspiración recientemente, entre ellos la cantante española Rosalía, su puesta en escena es impresionante para lo minimalista de su show”. “Tengo una gran admiración por el trabajo de C4 Trio, que son ejemplo de perseverancia y un grupo increíble de venezolanos dejando en alto el talento de nuestro país”. “Creo que tengo una lista más amplia, pero esos serían los principales que vienen a mi mente en esta etapa de mi vida”.

De los escenarios donde le gustaría presentarse, José Meza Cadenza expresó “visualizo mi trabajo recorriendo el mundo”. “El haber tenido la oportunidad de tocar en países donde la respuesta es de admiración por el trabajo musical que hago, me hace saber que no existen fronteras y que tengo la ventaja de que no hay idioma en mi instrumento”. “Quisiera conocer más ciudades de Estados Unidos y versionar temas propios de las ciudades que me faltan por visitar, así mismo, me imagino en Japón o Corea en un escenario lleno de luces y mucha música”. “No le veo límites a mi propuesta musical”.

@josemezacadenza manifestó que le halaga formar parte de grandes eventos sociales. “He tenido la dicha de trabajar con personas que siguen lo que hago y me han dejado saber su admiración por ello, eso es algo de lo que estoy sumamente agradecido”. “Estos momentos especiales son en definitiva recuerdos que van a quedar de por vida en quienes deciden hacerlos, y la música es un elemento fundamental de ellos, para mi es un honor y un reto, en ocasiones me toca trabajar en arreglos musicales de temas que nunca había escuchado y explorar lo desconocido con la música es una experiencia de mucho enriquecimiento”. “Haber participado en estos grandes eventos me ha permitido también ser cómplice de estas sorpresas y por ende mi creatividad está presente en la idea general del evento, entonces estoy constantemente aprendiendo y sugiriendo ideas con base a lo que aprendo de cada ocasión, que cabe destacar, nunca un evento es igual al otro”.

José Meza Cadenza aconsejó a los jóvenes que quieran iniciar en la música, que no dejen de creer en su potencial, de estudiar, prepararse y de ser constantes en su proyecto. “Adaptarse a los cambios rápidamente creo que ayuda a los músicos de las nuevas generaciones, ya que, por mi experiencia, la iniciativa de hacer videos virales, temas actuales y montarse en la ola de las redes sociales fue lo que llevo a mi proyecto al punto más importante de su trayectoria”.

Para concluir, @josemezacadenza contó que actualmente trabaja en la internacionalización de su proyecto grupal llamado Cadenza The Group.

“Me gustaría que todo el potencial que hay por ofrecer ahí lo conozca el mundo entero”. “Quiero que podamos llevar nuestra propuesta a todos los rincones del mundo y para ello es necesario internacionalizar la marca”. “Gracias a eso ya estoy dando los pasos, que me han abierto puertas a nombres importantes como Disney, La Academia de Los Oscars y los Latin Grammys, y así mismo quiero que más figuras y nombres importantes conozcan de lo que hacemos”.