José Manuel Figueroa denuncia a su ex pareja tras acusaciones de abuso

Luego de que las redes enloquecieran por las acusaciones de abuso a manos de José Manuel Figueroa a su exnovia, Farina Chaparro, el hijo del fallecido Joan Sebastian habría emprendido acciones legales contra la mujer.

A solo unos días de ser señalado por abuso físico, José Manuel Figueroa parece haber tomado cartas en el asunto. En lugar de recurrir a las cámaras y micrófonos, acudió a las autoridades para emitir una denuncia en contra de Farina Chaparro.

La denuncia fue filtrada a los medios de comunicación y retomada por el programa “Venga la Alegría”, en ella se estipula que el cantante recurrió a la vía legal en contra de Farina por los delitos de extorsión y amenazas.

“En el mes de julio del 2020, conocí a la C. Jessica Farina Chaparro Spot, con quien sostuve una relación de amistad, y comenzamos a frecuentarnos aproximadamente una o dos veces por semana. En un inicio, la relación fue muy cordial y agradable“, se estipula en el documento.

Hace algunos días, Chaparro recurrió a sus redes sociales para asegurar que contaba con las imágenes necesarias para comprobar agresiones físicas que vivió a manos de su ahora ex pareja.

En un clip retomado por el programa “Sale el Sol”, se aprecia a ambos mientras tienen una fuerte discusión y Chaparro se encuentra llorando sentada en el suelo. Todo esto mientras muestra los presuntos golpes que Figueroa le habría propiciado.

“Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe ya me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado”, se escucha decir a Farina Chaparro.

