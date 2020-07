View this post on Instagram

La industria musical ha sido una de las más afectadas durante esta pandemia. . Todos los artistas estamos viviendo una temporada muy difícil. . Creo que las presentaciones online son una excelente forma de estar en contacto con todos ustedes y aliviar un poco esta situación en todos los sentidos. . Los espero este 1 de Agosto en nuestro primer concierto online!! . Los boletos en el link arriba ⬆️⬆️⬆️