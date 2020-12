José Eduardo Derbez y su extraña confesión

José Eduardo Derbez hizo una extraña y un tanto perturbadora confesión hace unos días cuando lo entrevistaron para el programa de “Miembros Al Aire”.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez confesó en un programa donde asistió como invitado y reveló algunos detalles de su vida personal.

Entre tantas cosas el joven actor confesó haber comprado en algún momento de su vida un ataúd.

Sin duda fue algo que causó controversia entre los conductores y fue motivo de atención para José Eduardo Derbez.

El hijo de Victoria Ruffo confesó como es que este ataúd llegó a su casa, lo compró y como es que hasta ha llegado a dormir en el.

José Eduardo Derbez compró un ataúd personalizado

‘Yo estaba echando trago con unos cuates y dije ‘Yo siempre he querido tener un ataúd’, porque dentro de mí siempre he tenido un lado gótico. Entonces se lo platiqué a mis cuates jugando poker y yo dije ‘¿Oigan lo ven mal?’ y me dicen que no”, contó el hijo de Eugenio Derbez.

José Eduardo Derbez afirma que ha dormido varias veces en el y que el féretro está personalizado al diseño que el quiso.

“Yo lo mandé hacer a mi medida y de un color que yo quería, rojo por dentro, negro por fuera, plateadas las agarraderas. Ya lo mande a hacer, me lo mandan y el primer día que llegó sí me c***é.

De repente, un día estaba con una amiga echando trago y entonces le dije ‘Se vería muy mal si me duermo en él, ¿se ve mal?, ¿tú lo verías mal?’ Yo siempre consulto y le pregunto a mis amistades. Yo le puse almohaditas para que estuviera acolchonadito y me dormí”.

De la misma forma José Eduardo Derbez confeso que nadie sabe de esto, solo sus amistades, confesó que ni su mamá Victoria Rufo, ni su papá Eugenio Derbez están enterados de la situación.

