José Eduardo Derbez rompe en llanto al recordar el momento más doloroso de su vida (VIDEO)

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, se ha caracterizado por ser le más relajado y alegre de la dinastía; sin embargo, esto no significa que no haya vivido experiencias que lo hacen derrumbarse al recordarlas.

En una charla para el canal de Youtube de Faisy, José Eduardo mostró su lado más vulnerable al hablar de la muerte de su abuelo, Ramón Martínez del Río.

El emotivo momento ocurrió luego de que Faisy le preguntara al actor cuál ha sido el momento más triste que ha vivido, a lo que Derbez indicó que sin lugar a dudas fue el fallecimiento del papá de Victoria Ruffo.

De acuerdo a sus declaraciones, su partida le duele debido a que rechazó una invitación de Don Ramón Martínez por salir con sus amigos.

José Eduardo Derbez narra el último recuerdo junto a su abuelo

Con voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, José Eduardo Derbez detalló que el desayuno que se prometieron nunca llegó, pues falleció antes de que pudiera hacerse realidad.

“No me chingué el tequila con él, y al día siguiente que íbamos a desayunar, me avisan que estaba muy mal, que se lo acababan de llevar al hospital y me lanzó con él”, indicó.

“Ya no dio tiempo Faisy, ya no dio para un tequila más. Y es una persona que extraño un chingo y ya no me dio tiempo para ese tequila, y justo antes que me fuera con mis amigos me dijo: ‘Tengo tantas cosas que hablar contigo, para enseñarte tantas cosas’. Fue una persona que yo amé y admiré muchísimo, y lo amo y extraño muchísimo”, lamentó.

Checa el emotivo momento aquí:

