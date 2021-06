“Yo ni lo conozco”: así reaccionó José Eduardo Derbez a las acusaciones de robo

Tras los señalamientos en su contra por “robo y mala copa”, el actor José Eduardo Derbez se pronunció al respecto y dio su versión de la historia, asegurando que él ni siquiera conoce a quien lo “quemó en redes”. ¿Tomará cartas en el asunto? Aquí te lo contamos.

Hace algunos días, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se vio envuelto en polémica luego de que el representante CNCO, Renato Francis, lo acusara a través de Twitter por haber tomado su celular “por equivocación”.

Ante el revuelo que causaron las declaraciones de Francis, José Eduardo decidió abordar el tema durante una reciente entrevista con Javier Poza. Allí, reveló que desconoce la identidad de quien lo acusa de tal robo.

“A esta persona yo no la conozco. Intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que cerró sus redes sociales, no sé ni quien sea. Únicamente (quiero) aclarar que pues, de nuevo los medios, cualquier persona puede subir algo y lo suben sin investigar, sin preguntar, pero no tengo nada qué hablar de ese tema, la verdad”, señaló Derbez.

Asimismo, el actor de “Cita a ciegas” abordó los señalamientos sobre su supuesto problema con el alcohol y aseguró que no le molesta que hagan ese tipo de comentarios.

“Este tipo de comentarios se me resbalan“, dijo visiblemente relajado a Javier Poza.

Para José Eduardo Derbez no ha sido fácil mantenerse en medio de la enemistad pública que sus padres han protagonizado desde hace muchos años.

Sin embargo, aclaró que la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, se encuentra muy bien a pesar de la reciente batalla de indirectas que se lanzaron.

“Las aguas están muy tranquilas; mi papá siempre bromea, mi mamá también es muy bromista. Nuevamente los medios distorsionan muchísimo las cosas y cortan los textos, entonces agarran lo que les conviene para subirlo”, concluyó José Eduardo Derbez.

